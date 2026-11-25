Президент США Дональд Трамп розглядає можливість ліквідації лідерів Ірану для припинення бойових дій. У Вашингтоні сподіваються, що знешкодження радикалів допоможе завершити війну, яка триває вже 9 місяців.

Про такі плани повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на обізнані джерела.

Що відомо про обговорення ліквідації верхівки Ірану

За даними ЗМІ, прихильники такого кроку переконані, що операція продемонструє здатність Вашингтона знаходити та знешкоджувати керівників Тегерана в будь-який момент. Водночас усунення представників жорсткого крила режиму розглядають як можливий інструмент примусу до припинення бойових дій.

Попри активні внутрішні дискусії, остаточного рішення щодо проведення подібної операції президент США ще не ухвалив.

Серед американських військових керівників є посадовці, які категорично не підтримують такі наміри. Вони застерігають, що точкові удари по керівництву Ірану неминуче спровокують масштабну силову відповідь і створять смертельну загрозу для представників Сполучених Штатів у регіоні.

Відносини між Вашингтоном і Тегераном залишаються вкрай напруженими вже тривалий час. Зокрема, 15 листопада іранські безпілотники атакували військову базу США в Бахрейні, після чого американська сторона посилила безпекові заходи для своїх посадовців.