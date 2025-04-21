21 квітня, 18:56
Трамп обіцяє протягом 3 днів подробиці щодо угоди про війну в Україні
Президент Трамп пообіцяв протягом наступних кількох днів озвучити подробиці щодо угоди про війну. Він заявив про певні успіхи.
Таку заяву він зробив під час великоднього заходу в Білому домі у понеділок, 21 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на FinancialJuice.
Дивіться також Путін пропонує двосторонні перемовини з Україною, – Пєсков
"Хороші шанси на угоду між Росією та Україною цього тижня", – сказав Трамп у понеділок, 21 квітня.
Про ймовірні деталі документа щодо миру в Україні, Трамп пообіцяв оголосити "протягом наступних 3 днів".
За його словами, пройшли "гарні зустрічі щодо України та Росії".