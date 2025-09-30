Трамп розкритикував Путіна, а Медведєва назвав "тупим"
- Дональд Трамп висловив розчарування діями Володимира Путіна, назвавши його "паперовим тигром".
- Трамп схарактеризував Дмитра Медведєва як "тупу людину", що працює на Путіна, через його висловлювання про ядерну зброю.
Дональд Трамп 30 вересня виступив з низкою заяв. Президент США вкотре сказав, що розчарований Путіним та висловився щодо його оточення.
Кілька різких заяв американський лідер зробив на зустрічі з генералами та адміралами ВС США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Що сказав Трамп про Путіна та Медведєва?
Дональд Трамп знову заявив, що розчарований діями російського президента Володимира Путіна. Він зазначив, що очікував швидкого завершення війни, яку диктатор розгорнув проти України.
Я дуже розчарований Путіним. Я думав, він швидко з цим впорається. Він мав би закінчити війну за тиждень,
– сказав Трамп.
Також американський лідер назвав Путіна "паперовим тигром", оскільки той виглядає "погано" на тлі затяжної війни.
Окремо Трамп звернув увагу на висловлювання Дмитра Медведєва щодо ядерної зброї. Президент США назвав заступника секретаря Ради безпеки Росії "тупою людиною, який працює на Путіна".
Росія нам трохи загрожувала нещодавно. І я відправив атомні підводні човни, найстрашнішу зброю зі створених, до берегів Росії. Я зробив це через його згадку слова "ядерний"… Це була тупа людина, яка працює на Путіна,
– різко висловився Трамп.
Що казав Медведєв про ядерну зброю?
Дмитро Медведєв пригрозив Дональду Трампу через його ультиматуми, заявивши, що кожна нова вимога несе загрозу війни безпосередньо зі Сполученими Штатами.
Тоді Трамп наказав розгорнути два атомні підводні човни біля Росії у відповідь на ядерні погрози. За словами Лорда Річарда Данната, екскомандувача армії Великої Британії, в етері 24 Каналу, такий крок був прогнозованим і не викликав значного занепокоєння.
Два атомні підводні човни тоді перебували у позиціях, з яких можуть уразити будь-яку точку в Росії. Про це в етері 24 Каналу повідомив військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.