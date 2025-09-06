6 вересня, 19:59
"Люблю запах депортацій вранці": Трамп опублікував своє фото у стилі "Апокаліпсис сьогодні"
Основні тези
- Дональд Трамп опублікував фото у стилі "Апокаліпсис сьогодні" з підписом "Я люблю запах депортацій вранці".
Президент США Дональд Трамп здивував користувачів мережі новим фото. Американський лідер додав до нього загадковий напис.
Зокрема, він написав, що "любить запах депортацій вранці". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Трампа у його соцмережі Truth Social.
Який допис опублікував Трамп?
Президент США опублікував фото у стилі "Апокаліпсис сьогодні", а також написав:"Я люблю запах депортацій вранці...Чикаго збирається дізнатися, чому його називають Міністерством війни".
Трамп опублікував допис у мережі Truth Social / Скриншот
Міграційна політика Трампа: коротко про головне
- Дональд Трамп відомий своєю радикальною міграційною політикою. Ще у січні цього року він дав зрозуміти, що прагне депортувати з Америки тисячі мігрантів.
- Згодом Трамп застосував закон 1798 року – "Акт про іноземних ворогів", щоб депортувати десятки мігрантів без суду. Верховний суд підтримав його рішення, попри різку критику правозахисників і частини суддів.
- Міграційна політика президента США викликала обурення в американських громадян. З 6 червня в Лос-Анджелесі розпочалися протести, викликані діями Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка за наказом Трампа заарештовує нелегальних іммігрантів. Згодом мирні мітинги переросли в масштабні сутички з використанням сльозогінного газу та світло-шумових гранат.