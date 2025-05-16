Трамп організує обмін думками з росіянами, щоб прояснити, що було в Стамбулі, – Макрон

Президент США планує організувати обмін думками з російською стороною, щоб прояснити, що сталося в Стамбулі. Дональд Трамп може зробити це вже незабаром.

Про це заявив Еммануель Макрон на брифінгу в Тирані, повідомляє 24 Канал з посиланням на BFM TV.

За словами президента Франції, американський лідер має намір обмінятися думками з Москвою"у найближчі кілька годин або днів"

Президент Трамп має намір (...) організувати обміни в найближчі години або дні з російською стороною, щоб мати можливість прояснити, що сталося, і спробувати рухатися вперед,

– заявив Макрон.

Зауважимо, що 16 травня президент України разом з французьким лідером, прем'єром Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і прем'єром Польщі Дональдом Туском провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський розповів про зустріч української та російської делегацій у Стамбулі. Президент наголосив, що на перемовинах українська делегація була представлена на високому рівні та мала мандат на обговорення припинення вогню.