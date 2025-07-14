Я чув стільки балачок Путіна, а потім ракети летіли по Україні, – Трамп

Президент США під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО зробив важливі заяви. Зокрема він повідомив про подальшу військову підтримку України.

24 Канал повідомляє, що під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що США оперативно профінансують військове обладнання на мільярди доларів. У подальшому ця допомога буде передана НАТО, а згодом – направлена безпосередньо на поле бою в Україні.

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Трамп окреслив новий формат підтримки України

"Я чув стільки балачок Путіна, але ракети продовжують летіти та вбивають людей", – зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що під час зустрічі Дональд Трамп також заявив про досягнення нової угоди між США та НАТО. За його словами, американська сторона постачатиме зброю, а фінансування забезпечуватиме Альянс. Крім того, Трамп повідомив, що найближчим часом Україні буде передано 17 систем Patriot. Він також пригрозив Росії запровадженням високих тарифів.