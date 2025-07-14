Укр Рус
Геополітика Америка Я чув стільки балачок Путіна, а потім ракети летіли по Україні, – Трамп
14 липня, 19:14
1

Я чув стільки балачок Путіна, а потім ракети летіли по Україні, – Трамп

Аліна Курлович
Основні тези
  • Дональд Трамп оголосив про значну військову підтримку Україні, включаючи постачання 17 систем Patriot.
  • США та НАТО досягли нової угоди, в якій США постачатимуть зброю, а фінансування забезпечуватиме Альянс.
  • Трамп пригрозив Росії запровадженням високих тарифів у разі подальших агресивних дій.

Президент США під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО зробив важливі заяви. Зокрема він повідомив про подальшу військову підтримку України.

24 Канал повідомляє, що під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявив, що США оперативно профінансують військове обладнання на мільярди доларів. У подальшому ця допомога буде передана НАТО, а згодом – направлена безпосередньо на поле бою в Україні.

Дивіться також Вже витратили 350 мільярдів, – Трамп про гроші США на війну в Україні 

Трамп окреслив новий формат підтримки України

"Я чув стільки балачок Путіна, але ракети продовжують летіти та вбивають людей", – зазначив Дональд Трамп.

Нагадаємо, що під час зустрічі Дональд Трамп також заявив про досягнення нової угоди між США та НАТО. За його словами, американська сторона постачатиме зброю, а фінансування забезпечуватиме Альянс. Крім того, Трамп повідомив, що найближчим часом Україні буде передано 17 систем Patriot. Він також пригрозив Росії запровадженням високих тарифів.