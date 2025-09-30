30 вересня на морській базі Квантіко у Вірджинії відбулося велике зібрання генералів і адміралів США. Перед ними виступив Дональд Трамп. У своїй промові він згадав про війну в Україні.

Американський президент пояснив, чому Володимир Путін напав на Україну. На його переконання, це сталося через рішення США вивести війська з Афганістану, передає 24 Канал.

Що сказав Трамп про причину вторгнення Росії в Україну?

Те, що відбувалося тоді в Афганістані, Трамп назвав "шоу жахів". Російський диктатор побачив некомпетентність Джо Байдена та його команди й вирішив напасти на Україну.

Я думаю, що це був найганебніший день в історії нашої країни. Ми не допустимо, щоб такий безлад повторився,

– наголосив президент США.

Зауважимо, що Дональд Трамп неодноразово називав вихід США з Афганістану причиною нападу Путіна на Україну. Мовляв, очільник Кремля побачив слабкість американської адміністрації й скористався з цього.

Однак варто зазначити, що рішення про вивід американських військ з Афганістану ухвалили за першого президентського терміну Трампа. У 2020 році він підписав із Талібаном мирну угоду, яка власне і передбачала вихід США з країни. Джо Байден лише довів цю справу до кінця. Попри це Трамп не припиняє нападки на попередника. Зокрема, він критикує його за хаотичне виведення військ США з Афганістану у 2021 році, внаслідок чого американські зброя і військові об'єкти, зокрема бази, опинилися в руках "Талібану".

Нещодавно Дональд Трамп заявив про бажання повернути одну з них, а саме величезну авіабазу Баграм. Утім, таліби відмовилися від переговорів на цю тему.

До слова, виступаючи перед військовими, Трамп розкритикував Путіна, висміявши його за те, що він на роки загруз у війні в Україні. Також "дісталося" і заступнику голови Радбезу Росії Дмитру Медведєву.

Що цьому передувало?