"Такого больше не будет": Трамп назвал причину нападения Путина на Украину
- Дональд Трамп заявил, что нападение России на Украину произошло из-за вывода войск США из Афганистана.
- Трамп критикует Байдена за хаотичный вывод американских военных.
30 сентября на морской базе Квантико в Вирджинии состоялось большое собрание генералов и адмиралов США. Перед ними выступил Дональд Трамп. В своей речи он упомянул о войне в Украине.
Американский президент объяснил, почему Владимир Путин напал на Украину. По его убеждению, это произошло из-за решения США вывести войска из Афганистана, передает 24 Канал.
Смотрите также Путь к ядерному оружию Китая: почему Дональду Трампу так нужна авиабаза Баграм
Что сказал Трамп о причине вторжения России в Украину?
То, что происходило тогда в Афганистане, Трамп назвал "шоу ужасов". Российский диктатор увидел некомпетентность Джо Байдена и его команды и решил напасть на Украину.
Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не допустим, чтобы такой беспорядок повторился,
– подчеркнул президент США.
Заметим, что Дональд Трамп неоднократно называл выход США из Афганистана причиной нападения Путина на Украину. Мол, глава Кремля увидел слабость американской администрации и воспользовался этим.
Однако стоит отметить, что решение о выводе американских войск из Афганистана приняли при первом президентском сроке Трампа. В 2020 году он подписал с Талибаном мирное соглашение, которое собственно и предусматривало выход США из страны. Джо Байден только довел это дело до конца. Несмотря на это, Трамп не прекращает нападки на предшественника. В частности, он критикует его за хаотичный вывод войск США из Афганистана в 2021 году, в результате чего американские оружие и военные объекты, в частности базы, оказались в руках "Талибана".
Недавно Дональд Трамп заявил о желании вернуть одну из них, а именно огромную авиабазу Баграм. Впрочем, талибы отказались от переговоров на эту тему.
К слову, выступая перед военными, Трамп раскритиковал Путина, высмеяв его за то, что он на годы погряз в войне в Украине. Также "досталось" и заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву.
Что этому предшествовало?
- Инициатива созвать высших военных руководителей США в одном месте принадлежит министру обороны Питу Хэгсету.
- Принять участие в собрании обязали все командиры в звании от бригадного генерала до четырехзвездочного генерала, а также их главные сержанты-советники.
- Чиновники предполагали, что на этой встрече будет представлена новая национальная оборонная стратегия США.