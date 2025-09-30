Американский президент объяснил, почему Владимир Путин напал на Украину. По его убеждению, это произошло из-за решения США вывести войска из Афганистана, передает 24 Канал.

Смотрите также Путь к ядерному оружию Китая: почему Дональду Трампу так нужна авиабаза Баграм

Что сказал Трамп о причине вторжения России в Украину?

То, что происходило тогда в Афганистане, Трамп назвал "шоу ужасов". Российский диктатор увидел некомпетентность Джо Байдена и его команды и решил напасть на Украину.

Я думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны. Мы не допустим, чтобы такой беспорядок повторился,

– подчеркнул президент США.

Заметим, что Дональд Трамп неоднократно называл выход США из Афганистана причиной нападения Путина на Украину. Мол, глава Кремля увидел слабость американской администрации и воспользовался этим.

Однако стоит отметить, что решение о выводе американских войск из Афганистана приняли при первом президентском сроке Трампа. В 2020 году он подписал с Талибаном мирное соглашение, которое собственно и предусматривало выход США из страны. Джо Байден только довел это дело до конца. Несмотря на это, Трамп не прекращает нападки на предшественника. В частности, он критикует его за хаотичный вывод войск США из Афганистана в 2021 году, в результате чего американские оружие и военные объекты, в частности базы, оказались в руках "Талибана".

Недавно Дональд Трамп заявил о желании вернуть одну из них, а именно огромную авиабазу Баграм. Впрочем, талибы отказались от переговоров на эту тему.

К слову, выступая перед военными, Трамп раскритиковал Путина, высмеяв его за то, что он на годы погряз в войне в Украине. Также "досталось" и заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву.

Что этому предшествовало?