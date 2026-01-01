Трамп без раздумий на него ответил. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Какое новогоднее обещание дал Трамп?

Дональд Трамп масштабно отпраздновал Новый год с женой Меланией, близким кругом, премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и журналистами. Действо происходило на роскошной вилле во Флориде.

Американский лидер все еще нацелен завершить войны, чтобы стать историческим миротворцем. Об этом он сказал и на вечеринке, когда представители прессы спросили у него, какое новогоднее обещание он готов дать.

Мир на Земле,

– коротко ответил Дональд Трамп.

В новогоднюю ночь Трамп и его окружение наблюдали за фейерверком. Заметно, что вместе с ним там находился Нетаньяху.

Отметим, что публично Трамп и Нетаньяху демонстрируют дружеские отношения и тесное сотрудничество, особенно по безопасности Израиля, Сектора Газы и Ирана. В то же время между ними есть разногласия, в частности относительно политики Израиля на Западном берегу и подходов к урегулированию конфликта с палестинцами.

Напомним! Вилла Мар-а-Лаго построена в 1924 – 1927 годах. Сейчас имение принадлежит Дональду Трампу. Сначала вилла была зимней резиденцией первой владелицы Марджори Мерривезер-Пост, но американский лидер превратил ее в частный клуб, где принимает гостей и проводит международные встречи.

