Президент США Дональд Трамп прибув до Китаю для участі в саміті АТЕС. У Шеньчжені його особисто зустрів лідер КНР Сі Цзіньпін. Натомість російського диктатора Володимира Путіна, який також прибув до Китаю, зустрічав інший високопосадовець.

Про це повідомила BBC, посилаючись на китайські державні ЗМІ.

Як зустрічали Трампа?

Повідомляють, що Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа біля літака.

На тлі візиту Дональда Трампа увагу привернув і прийом Володимира Путіна. Якщо американського президента особисто зустрів лідер Китаю Сі Цзіньпін, то російського диктатора в аеропорту Шеньчженя вітав Цай Ці – керівник апарату китайського лідера та п'ятий за рангом представник найвищого керівництва Комуністичної партії Китаю.

Така різниця в протоколі стала приводом для обговорень у мережі. Спроби російської пропаганди виставити Росію рівною за статусом зі США та Китаєм знову зазнали невдачі. Один протокольний жест Пекіна наочно продемонстрував, яке місце Москва посідає у відносинах із КНР.

Що відомо про візит?

Під час візиту Трамп візьме участь у заходах саміту. Головною політичною подією його візиту мають стати тристоронні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і російським президентом Володимиром Путіним, які заплановані на четвер, 19 листопада.

Очікується, що лідери обговорять питання ядерного озброєння, міжнародної торгівлі, штучного інтелекту та війни. Трамп раніше заявляв про намір обговорити з Путіним і Сі Цзіньпіном важливі міжнародні питання.

Нагадаємо, у Кремлі заявляли, що під час тристоронньої зустрічі в Китаї планують обговорити війну Росії проти України. Помічник Путіна Юрій Ушаков стверджував, що сторони вже попередньо узгодили окремі питання порядку денного. За його словами, Москва хоче обговорити з Вашингтоном пропозиції щодо врегулювання війни.