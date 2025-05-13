Трамп прибув до Саудівської Аравії з офіційним візитом

Дональд Трамп 13 травня прибув до Саудівської Аравії. Президент США приземлився у місті Ер-Ріяд.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News та CNN.

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Що відомо про поїздку Трампа в Саудівську Аравію

Журналісти пишуть, що президент Дональд Трамп уже вийшов з літака Air Force One в Ер-Ріяді. Поблизу повітряного судна американського президента зустрів особисто кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман.

Цікаво, що для Дональда Трампа розстелили фіолетовий килим після його приземлення в Саудівській Аравії.

Трамп прибув у Саудівську Аравію / Відео Sky News

Відомо, що літак Дональда Трампа приземлився о 9:49 ранку за місцевим часом (він збігається з київським). Лідери проведуть кавову церемонію в аеропорту, перш ніж президент США вирушить до свого готелю.

Трампа зустрів кронпринц Саудівської Аравії / Фото Sky News

Пізніше у вівторок Трамп приїде на більш офіційну церемонію з кронпринцом, проведе двосторонні зустрічі та підпише угоди з Королівським двором.

Очікується, що президент США виступить з промовою на американо-саудівському інвестиційному форумі, а потім відвідає об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перед вечерею з кронпринцом.

Цікаво, що американський мільярдер Ілон Маск також перебуватиме в Саудівській Аравії під час візиту президента Дональда Трампа до королівства, про це повідомив CNN чиновник Білого дому. За словами співрозмовника, бізнесмен подорожував до Саудівської Аравії іншим літаком.

Очікується, що Маск відвідає американо-саудівський інвестиційний форум як генеральний директор X. На вебсайті форуму, запланованого на пізніший у вівторок, Маск був вказаний як один із запрошених спікерів.

До Трампа з ібн Салманом також приєдналися високопосадовці США – державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, міністр торгівлі Говард Лутнік та міністр енергетики Кріс Райт, а також саудівські чиновники, кожен з яких сидів поруч з лідерами на фіолетових стільцях.

До слова, окрім Саудівської Аравії, Дональд Трамп також вирушить з офіційним візитом у Катар та Об'єднані Арабські Емірати. Основну увагу під час поїздки буде приділено економічним угодам, продажу зброї та питанням України та Сектору Гази.