Надсилатимуть абсурдні законопроєкти, – Трамп пригрозив ветувати ініціативи демократів
Президент США Дональд Трамп після поразки Республіканської партії на виборах до Конгресу пригрозив блокувати ініціативи опонентів. Американський лідер заявив про намір застосовувати право вето проти законів демократів.
В інтерв'ю телеканалу Fox News очільник Білого дому зазначив, що функціонування влади за умов розділеного уряду вже неодноразово траплялося в американській історії.
Що сказав Трамп
За словами Трампа, конституційні повноваження дозволяють главі держави ефективно блокувати будь-які небажані рішення парламентської більшості.
Як ви знаєте, таке вже траплялося раніше, і не раз. Це право вето – одне з найпотужніших повноважень, якими володіє президент. Вони надсилатимуть мені абсурдні законопроєкти, а я накладатиму на них вето,
– сказав Трамп.
На його думку, рано чи пізно демократи здадуться під його тиском.
Після кількох місяців вето вони зателефонують і скажуть: "Як нам це владнати?" І ми будемо працювати разом,
– заявив американський президент.
Політичний сигнал республіканець підкріпив і в публічному просторі через власну соціальну мережу Truth Social. Президент США оприлюднив там знімок червоної бейсболки з лаконічним написом "Вето".
Бейсболка з написом "Вето" / Соцмережі Трампа
До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон визнав тяжку поразку республіканців на виборах до Конгресу США 4 листопада. Політик висловив розчарування результатами, проте пообіцяв повернути контроль над Палатою у 2028 році.