Трамп продовжив на рік санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії через війну в Україні. Від 6 березня 2026 року вони діятимуть ще рік.

Про це повідомили в указі Білого дому на сайті Федерального резерву США.

Які санкції продовжив Трамп?

У документі від 18 лютого йдеться про обмеження, введені у вересні 2018 року через окупацію Криму, а також у лютому 2022 року, коли Москва "визнала" так звані "ДНР" і "ЛНР".

Також там зазначено, що російська агресія проти України продовжує "становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США". Тому національний надзвичайний стан, введений указом №13660 у 2014 році, продовжено.

Попередній термін дії санкцій спливав 6 березня 2026 року. Новим рішенням їх продовжили ще на рік.

