У понеділок, 18 серпня, після зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі Дональд Трамп провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Про що Трамп розмовляв з Орбаном?

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, розмова Трампа та Орбана стосувалася причин, через які прем'єр-міністр Угорщини блокує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Цей дзвінок став результатом обговорень між Трампом та групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

За словами співрозмовників видання, у певний момент політики попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, аби переконати його відмовитися від опору членству України в ЄС.

Україна прагне приєднатися до цього політико-економічного блоку в межах пакета гарантій безпеки, покликаного запобігти новим територіальним захопленням Росії у разі запровадження перемир'я для завершення війни, що триває вже понад три роки,

Під час розмови з Трампом угорська сторона також висловила готовність прийняти наступний раунд переговорів між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Після зустрічі в Білому домі Трамп оголосив про намір організувати саміт за участі лідерів України та Росії, а згодом – тристоронню зустріч, у якій він також братиме участь. Час і місце можливих переговорів поки що залишаються невизначеними.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт також відмовилася відповідати, чи розглядається наразі Будапешт як потенційне місце проведення зустрічі Зеленського і Путіна.

Тим часом сам Орбан на наступний день опублікував допис, у якому підтвердив, що почув прохання щодо членства України в ЄС, але дав зрозуміти, що змінювати позицію не планує.

Членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки. Тому пов'язування членства з гарантіями безпеки є непотрібним і небезпечним,

– стверджує угорський прем'єр.

Що Орбан каже про війну та переговори?