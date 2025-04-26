Трамп у Римі зустрінеться з Зеленським та Мелоні, — La Repubblica

У суботу, 26 квітня, відбудеться похорон Папи Римського Франциска. Незадовго до церемонії Дональд Трамп матиме зустріч з Зеленським та Мелоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на La Repubblica.

Так, під час свого візиту Дональд Трамп планував провести зустрічі з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, президентом України Володимиром Зеленським, а також з британським прем'єром Кіром Стармером.

La Repubblica зазначає, що зустріч з Зеленським мала б розпочатися о 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом), незадовго до того, як Трамп із дружиною вирушили на площу Святого Петра на церемонію поховання.

Попередньо, що Дональд Трамп планує повернутися до США до обіду.