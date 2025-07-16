Говорив про Путіна та НАТО: Трамп розбудив журналіста серед ночі, щоб дати інтерв’ю

Президент США Дональд Трамп розбудив дзвінком журналіста BBC, щоб дати несподіване нічне інтерв’ю. Під час розмови американський лідер заявив про розчарування Володимиром Путіним.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про дзвінок Трампа журналісту?

Кореспондента видання BBC Гері О'Доног'ю хотів поговорити із американським, оскільки це була річниця замаху на тоді ще кандидата у президенти США, але Трамп значно запізнився із дзвінком.

Зізнаюся чесно: до моменту, коли пролунав дзвінок з Білого дому, я спав. У неділю ввечері (13 липня – 24 Канал) мені повідомили, що до дзвінка лишилися лічені хвилини, і ми з колегами приготувалися до запису, але ніхто не подзвонив,

– поділився О'Доног'ю.

Однак раптово йому зателефонували, виявилося, що це був прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, яка заявила, що Трамп очікує на розмову.

В ході розмови О'Доног'ю зміг переговорити з президентом США на кілька тем. Зокрема вони розмовляли про Путіна та НАТО.

Що Трамп сказав про Путіна?

Журналіст поцікавився у Трампа, чи довіряє він Путіну. На що американський лідер відповів, що "майже нікому не довіряє".

Також під час розмови президент США висловив глибоке розчарування Путіним. У виданні зазначають, що раніше Трамп обіцяв припинити війну одразу ж після обрання президентом, але реальність виявилася значно складнішою – ймовірно, це спантеличило американського лідера.

Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися – а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: "Що це, чорт забирай, взагалі було?",

– заявив Трамп.

Однак президент США не став спалювати всі мости з главою Кремля. За словами Трампа, він все ще вірить у те, що з Путіним можна домовитися.

"Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест. Але розчарований", – резюмував президент США.

Як Трамп прокоментував діяльність НАТО?

Трамп заявив, що йому вдалося значно змінити НАТО і він більше не вважає Альянс "застарілим". Президент США зокрема радіє, що йому нарешті вдалося змусити членів Альянсу витрачати 5% від ВВП на оборонні потреби.

Він також позитивно оцінив свою зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Один з головних моментів – тепер США почнуть продавати зброю партнерам по Альянсу, яка надалі надходитиме в Україну для посилення її обороноздатності у війні з Росією.

Це було дуже несправедливо, бо Сполучені Штати сплачували майже 100%, але тепер там самі платять за рахунками – і гадаю, так значно краще... Ми дуже змінили НАТО,

– наголосив він.

Крім того, Трамп несподівано заявив, що поважає британського прем’єр-міністра Кіра Стармера. Він також зауважив, що цілком спокійно ставиться до того, що не користується любов'ю у Великій Британії.

"Ваш прем'єр-міністр мені дуже подобається, хоч він і ліберал", – зазначив Трамп.