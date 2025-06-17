Трамп розглядає можливість удару США по Ірану, – Axios

Президент США Дональд Трамп зустрінеться зі своєю командою з національної безпеки у Білому домі, щоб ухвалити рішення щодо політики США щодо війни між Ізраїлем та Іраном.

Зустріч відбудеться у вівторок, 17 червня. Про це повідомляє Axios, посилаючись на трьох американських чиновників, передає 24 Канал. Можуть обговорити потенційне залучення США.

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Яке рішення може ухвалити Трамп

За словами американських чиновників, Дональд Трамп серйозно розглядає можливість залучення США до війни на Близькому Сході та здійснити атаку по ядерних об'єктах Ірану, особливо по його підземному заводу зі збагачення урану у Фордо.

Нагадують, що Трамп достроково повернувся із саміту G7, щоб зосередитися на Ірані, заявивши журналістам, що він зацікавлений не у "припиненні вогню", а у "реальному припиненні" війни на Близькому Сході та ядерної програми Ірану.

Двоє ізраїльських чиновників повідомили Axios, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та ізраїльське оборонне керівництво продовжують вважати, що американський президент радше за все долучиться до війни вже найближчими днями.

У виданні наголошують, що досі США лише допомагали Ізраїлю захищатися від ракетних ударів з боку Ірану, але відмовлялися брати участь у повноцінних операціях. Водночас віцепрезидент Джей Ді Венс відкинув критику щодо можливого втручання.

Президент продемонстрував разючу стриманість, зосереджуючи увагу наших військових на захисті наших військ та захисті наших громадян/ Він може вирішити, що йому потрібно вжити подальших заходів для припинення збагачення Ірану ураном,

– написав він у соцмережі Х.

Сам Трамп виклав свої думки в серії постів у своїй соцмережі Truth Social. В одному з них він заявив, що терпіння США вже "вичерпується". Водночас у наступному пості американський президент написав, що Іран має "безумовно капітулювати".