Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили війну Росії проти України та наголосили на необхідності не допустити її поширення на інші країни. Також вони виступили за якнайшвидше досягнення мирного врегулювання.

Про це йдеться у спільній заяві генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа, текст якої поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Деталі переговорів

Зустріч американського президента та генсека НАТО відбулася ввечері 25 листопада в резиденції Мар-а-Лаго, яку часто називають "Південним Білим домом".

Серед головних тем переговорів були війна Росії проти України, конфлікт в Ірані та спільні досягнення союзників по НАТО.

У спільній заяві політики наголосили, що Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть розширити масштаби війни за межі України.

Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту,

– йдеться у заяві.

Крім того, вони обговорили необхідність збільшення оборонних видатків та інвестицій у військово-промислову базу США й країн НАТО.

Нагадаємо, напередодні зустрічі з Дональдом Трампом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американський президент намагається перевірити, чи справді Володимир Путін готовий до переговорів і завершення війни проти України. За словами Рютте, Трамп ставить Кремлю такі запитання та чинить тиск на російського лідера. Генсек НАТО наголосив, що цей підхід потрібно продовжувати.