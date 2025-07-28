Трамп сказав, що збирається зменшити 50-денний термін, який дав Путіну
- Президент США Дональд Трамп заявив про намір скоротити 50-денний термін, який він дав Путіну для укладання мирної угоди, через те, що вже знає відповідь.
- Трамп розчарований у Путіні, оскільки після переговорів той продовжує бомбардування України; він загрожував 100-відсотковими тарифами на російські енергоресурси, якщо угода не буде укладена.
Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зменшити 50-денний термін, який дав Путіну. За цей час Росія мала б укласти мирну угоду або ж стикнеться з жорсткими тарифами.
Про це Трамп розповів журналістам під час візиту до Шотландії перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Що Трамп заявив про скорочення терміну, який дав Путіну?
Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить свій 50-денний ультиматум Путіну для укладання угоди про перемир'я, оскільки "вже знає відповідь".
Трамп розповів, що скільки б не велися переговори з росіянами, Путін усе одно потім починає бомбардування України, зокрема Києва.
Я дуже розчарований у президенті Путіні. Тому нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого числа, бо, гадаю, я вже знаю відповідь,
– заявив Трамп.
Трамп раніше пригрозив Путіну 100-відсотковими тарифами на покупців російських енергоресурсів. Щоб уникнути цього Путін, за умовами Трампа, має 50 днів, щоб погодитися на перемир'я з Україною.