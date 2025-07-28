Трамп сказав, що збирається зменшити 50-денний термін, який дав Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір зменшити 50-денний термін, який дав Путіну. За цей час Росія мала б укласти мирну угоду або ж стикнеться з жорсткими тарифами.

Про це Трамп розповів журналістам під час візиту до Шотландії перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що Трамп заявив про скорочення терміну, який дав Путіну?

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить свій 50-денний ультиматум Путіну для укладання угоди про перемир'я, оскільки "вже знає відповідь".

Трамп розповів, що скільки б не велися переговори з росіянами, Путін усе одно потім починає бомбардування України, зокрема Києва.

Я дуже розчарований у президенті Путіні. Тому нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого числа, бо, гадаю, я вже знаю відповідь,

– заявив Трамп.

Трамп раніше пригрозив Путіну 100-відсотковими тарифами на покупців російських енергоресурсів. Щоб уникнути цього Путін, за умовами Трампа, має 50 днів, щоб погодитися на перемир'я з Україною.