Дональд Трамп усунув ключову аналітикиню ЦРУ з питань Росії, – The Economist
- Дональд Трамп усунув ключову аналітикиню ЦРУ з питань Росії та ще 36 працівників спецслужб.
- Директорка національної розвідки Тулсі Габбард позбавила аналітикиню доступу до секретної інформації, що може завершити її кар'єру в розвідці.
У США усунули від роботи досвідчену співробітницю ЦРУ, яка спеціалізувалася на російському напрямку. Вона пропрацювала в агентстві понад 20 років і досліджувала втручання Кремля в американські вибори.
До списку відсторонених потрапили 36 інших працівників американських спецслужб. Про це інформує 24 Канал із посиланням на The Economist.
Читайте також Ексглава ЦРУ сказав, чи зможе Україна повернути окуповані території до кордонів 1991 року
Що відомо про діяльність топової офіцерки ЦРУ?
За даними джерел, у 2016 році вона разом з іншими розвідницями Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн працювала над звітом про втручання Москви у вибори в Сполучених Штатах. Пізніше жінка повернулася на високу посаду, де займалася аналізом Росії та країн пострадянського простору.
Стало відомо, що 19 серпня 2025 року директорка національної розвідки Тулсі Габбард позбавила її доступу до секретної інформації. Втрата допуску може стати фактичним завершенням кар'єри в розвідці.
Такі кроки означають різке загострення війни Трампа проти американських спецслужб,
– йдеться в матеріалі The Economist.
Союзники США стурбовані такими рішеннями команди Трампа. Експерти попереджають, що ці дії послаблюють американську розвідку, що може бути вигідно Росії та Китаю.
Що цьому передувало?
- У липні директор ЦРУ Джон Реткліфф рішуче розкритикував звіт 2016 року, що свідчив про сприяння Москви перемозі Трампа на виборах.
- Очільниця американської розвідки Габбард скоротила штат Офісу національної розвідки на 50%, називаючи це боротьбою з бюрократією. Своєю чергою Дональд Трамп критикував витоки звітів ЦРУ, які суперечили його заявам про Іран.
- Адміністрація посилила тиск на колишніх розвідників. У США розпочали розслідування проти ексдиректора ЦРУ Джона Бреннана та Джеймса Комі. Раніше Джессіка Абер, 43-річна експрокурорка Східного округу Вірджинії, була знайдена мертвою у своєму помешканні 22 березня. Вона брала участь у розслідуванні воєнних злочинів, скоєних Росією.