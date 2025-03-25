Вона працювала над справами, пов’язаними з фінансовим шахрайством, державною корупцією та експлуатацією дітей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що відомо про смерть Абер

Правоохоронні органи розпочали розслідування причин її смерті. Один із близьких друзів родини розповів виданню, що її смерть, ймовірно, пов’язана з "давньою медичною проблемою".

Абер приєдналася до прокуратури Східного округу Вірджинії у 2009 році, працюючи помічником федерального прокурора. Відповідно до даних Міністерства юстиції США, вона займалася справами, пов’язаними з фінансовими махінаціями, державною корупцією та експлуатацією дітей.

У серпні 2021 року тодішній президент США Джо Байден запропонував її кандидатуру на посаду головного прокурора округу, і Сенат підтримав її одноголосно.

Абер залишила свою посаду на початку 2025 року після вступу на посаду президента Дональда Трампа.

Як зазначає New York Post, під її керівництвом розслідувалися резонансні справи, зокрема щодо витоків секретної інформації з ЦРУ та фінансових махінацій російських громадян у США.

Серед найгучніших справ, якими вона займалася, була справа компанії Eleview International Inc., керівників якої звинувачували в "трьох різних схемах незаконної передачі чутливих американських технологій до Росії".

Також Абер брала участь в обвинувальному акті Міністерства юстиції щодо чотирьох російських солдатів, які могли скоїти воєнні злочини проти американця в Україні, йдеться в матеріалі.