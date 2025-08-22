До списку відсторонених потрапили 36 інших працівників американських спецслужб. Про це інформує 24 Канал із посиланням на The Economist.

Що відомо про діяльність топової офіцерки ЦРУ?

За даними джерел, у 2016 році вона разом з іншими розвідницями Шелбі Пірсон і Вінь Нгуєн працювала над звітом про втручання Москви у вибори в Сполучених Штатах. Пізніше жінка повернулася на високу посаду, де займалася аналізом Росії та країн пострадянського простору.

Стало відомо, що 19 серпня 2025 року директорка національної розвідки Тулсі Габбард позбавила її доступу до секретної інформації. Втрата допуску може стати фактичним завершенням кар'єри в розвідці.

Такі кроки означають різке загострення війни Трампа проти американських спецслужб,

– йдеться в матеріалі The Economist.

Союзники США стурбовані такими рішеннями команди Трампа. Експерти попереджають, що ці дії послаблюють американську розвідку, що може бути вигідно Росії та Китаю.

Що цьому передувало?