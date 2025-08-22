В список отстраненных попали 36 других работников американских спецслужб. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Economist.
Что известно о деятельности топового офицера ЦРУ?
По данным источников, в 2016 году она вместе с другими разведчицами Шелби Пирсон и Винь Нгуен работала над отчетом о вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах. Позже женщина вернулась на высокую должность, где занималась анализом России и стран постсоветского пространства.
Стало известно, что 19 августа 2025 года директор национальной разведки Тулси Габбард лишила ее доступа к секретной информации. Потеря допуска может стать фактическим завершением карьеры в разведке.
Такие шаги означают резкое обострение войны Трампа против американских спецслужб,
– говорится в материале The Economist.
Союзники США обеспокоены такими решениями команды Трампа. Эксперты предупреждают, что эти действия ослабляют американскую разведку, что может быть выгодно России и Китаю.
Что этому предшествовало?
- В июле директор ЦРУ Джон Рэтклифф решительно раскритиковал отчет 2016 года, свидетельствующий о содействии Москвы победе Трампа на выборах.
- Руководительница американской разведки Габбард сократила штат Офиса национальной разведки на 50%, называя это борьбой с бюрократией. В свою очередь Дональд Трамп критиковал утечки отчетов ЦРУ, которые противоречили его заявлениям об Иране.
- Администрация усилила давление на бывших разведчиков. В США начали расследование против экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и Джеймса Коми. Ранее Джессика Абер, 43-летняя экс-прокурор Восточного округа Вирджинии, была найдена мертвой в своем доме 22 марта. Она участвовала в расследовании военных преступлений, совершенных Россией.