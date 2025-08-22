В список отстраненных попали 36 других работников американских спецслужб. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Economist.

Что известно о деятельности топового офицера ЦРУ?

По данным источников, в 2016 году она вместе с другими разведчицами Шелби Пирсон и Винь Нгуен работала над отчетом о вмешательстве Москвы в выборы в Соединенных Штатах. Позже женщина вернулась на высокую должность, где занималась анализом России и стран постсоветского пространства.

Стало известно, что 19 августа 2025 года директор национальной разведки Тулси Габбард лишила ее доступа к секретной информации. Потеря допуска может стать фактическим завершением карьеры в разведке.

Такие шаги означают резкое обострение войны Трампа против американских спецслужб,

– говорится в материале The Economist.

Союзники США обеспокоены такими решениями команды Трампа. Эксперты предупреждают, что эти действия ослабляют американскую разведку, что может быть выгодно России и Китаю.

Что этому предшествовало?