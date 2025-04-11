"Він мені не потрібен, просто подобається", – Трамп висловився про Маска

Лідер США Дональд Трамп заявив, що йому не потрібен в Білому домі мільярдер Ілон Маск. Так само як не потрібна і його Tesla.

Водночас, за словами Трампа, Маск йому "просто подобається". Про це політик сказав під час спілкування з журналістами в четвер, 10 квітня, інформує 24 Канал.

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Трамп висловився про Маска

Так, американський лідер висловився про Маска. Зокрема, як пишуть в Sky News, під час відповіді про державні витрати, Трамп сказав, що власник Tesla і SpaceX проробив "фантастичну роботу", очоливши новий Департамент ефективності уряду (також відомий як DOGE).

Потім він заявив, що Маск йому не потрібен ні для чого, крім того, що він йому подобається.

Це сталося після того, як Маск розкритикував повідомлення про те, що він залишить свою посаду в уряді протягом найближчих місяців.

Дивіться, він тут сидить, а мені все одно. Ілон мені не потрібен, він мені просто подобається. Але я вам скажу, цей хлопець виконав фантастичну роботу,

– заявив Трамп.

Крім цього, Трамп сказав, що йому "не потрібен" автомобіль Tesla, незважаючи на те, що він купив його на знак підтримки Маска минулого місяця.

"Мені не потрібна його машина. Я насправді купив одну тому, що вони сказали: "о, ти придбаєш зі знижкою". Ні, я сказав, дайте мені за найвищою ціною. Я заплатив за цю машину великі гроші", – сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що Маск робить "чудові машини", проте попри це сказав, що сам не користується електромобілем. За словами Трампа, він дає свою Tesla працівникам Білого дому покататись.

"Знаєте, що я з нею роблю? Даю людям в офісі кататись на ній", – каже президент США.

Він заявив, що зробив це на знак підтримки. "Багато людей робили це. Це вияв підтримки, тому що він виконав фантастичну роботу, але з ним не поводилися належним чином", – додав він.