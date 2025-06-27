Трамп заявив, що готовий знову бомбити Іран

Президент США Дональд Трамп висловився щодо Ірану. Зокрема, він сказав, що готовий знову бомбити країну.

А також розповів, за яких умов таке може статися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Трамп про Іран

Американський лідер висловив свою готовність щодо повторних бомбардувань Ірану.

Я б знову бомбардував Іран без питань, якщо виявиться, що Іран має уран на рівні збагачення, необхідному для виготовлення бомби,

– заявив Трамп.

Нагадаємо, що 22 червня Сполучені Штати завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Вони були спрямовані на три об'єкти в Ісфагані, Натанзі й Фордо і, за словами спецпосланця Трампа на Близькому Сході Стіва Віткоффа, внаслідок цього було знищено здатність Ірану виробляти ядерну зброю.

Віткофф назвав повідомлення ЗМІ, які суперечать цим твердженням, "абсолютно абсурдними" і заявив, що витік такої інформації є державною зрадою, яка має бути розслідувана. А також зазначив, що це "може завдати шкоди життям у майбутньому".