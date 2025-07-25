Трамп розкритикував обіцянку Макрона визнати Палестину: "Його слова нічого не змінять"

Дональд Трамп зневажливо відреагував на заяву Еммануеля Макрона про визнання Палестини, заявивши, що "його слова нічого не змінять". За словами Трампа, ініціатива французького лідера не матиме жодного впливу на ситуацію на Близькому Сході.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву президента США під час спілкування з журналістами на території Білого дому, розповідає 24 Канал.

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США і Франція не зійшлися щодо Палестини

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо визнання Палестинської держави. Американський лідер назвав французького колегу "хорошим хлопцем", однак наголосив, що його слова не мають жодної ваги у глобальній політиці.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп заявив, що Макрон є "командним гравцем", але його ініціатива "нічого не змінить".

Мені він подобається, але це не має значення",

– наголосив американський президент.

Раніше стало відомо, що Франція планує визнати Палестинську державу вже у вересні. Таким чином вона може стати першою країною з G7, яка офіційно підтримає палестинську незалежність. Очікується, що приклад Франції наслідують і близько 150 інших країн.