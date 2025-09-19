Трамп знову закликав Європу "зробити щось" з Китаєм задля закінчення війни
- Трамп закликав Європу і НАТО вжити заходів щодо Китаю, щоб змусити його вплинути на Росію для припинення війни.
- За словами президента США, Китай є найбільшим покупцем російської нафти й має й інші важелі впливу на Росію.
Президент США Дональд Трамп припустив, що якби Європа зробила певні кроки стосовно Китаю, то Пекін, можливо, змусив би Росію припинити війну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Трампа для Fox News.
Читайте також Індія та Китай спонсорують війну Росії проти України: чи можуть санкції Трампа завдати їй смертельного удару
Як Китай може вплинути на війну в Україні?
Дональд Трамп заявив, що якби щодо Китаю запровадили санкції чи мита, то війна, ймовірно, могла б закінчитися, оскільки Китай є найбільшим покупцем російської нафти й має й інші важелі впливу на Росію.
Президент США зазначив, що планує переговори з Сі Цзіньпіном у п'ятницю, 19 вересня, щодо TikTok і торгівлі. За його словами, сторони близькі до угод із цих питань.
В інтерв'ю Трамп також наголосив, що відносини з Китаєм у нього дуже добрі.
Але якщо Європа зробила б щось щодо Китаю, то, я думаю, Китай, можливо, змусив би Росію закінчити війну,
– додав політик.
Він зазначив, що також "зробив би щось подібне".
Але знову ж таки, не можна допустити, щоб Європа купувала нафту в Росії, а від мене вимагають обурюватися за те, що Китай купує нафту в Росії,
– підсумував Дональд Трамп.
Трамп зробив низку заяв про війну: останні новини
За словами Трампа, він сподівався, що найлегшою для врегулювання буде саме війна Росії проти України. Однак цього не сталося, тож американський президент нібито дуже розчарований Володимиром Путіним.
Трамп також заявив, що Вашингтон продає НАТО "багато зброї" для України, щоб забезпечити Київ усім необхідним. За його словами, США вже витратили 250 мільярдів доларів на цю війну.
Під час пресконференції у Великій Британії Трамп висловився про перспективи великої війни. Він вважає, війна в Україні могла призвести до Третьої світової, але зараз такої загрози нібито вже немає.