Геополитика Америка Трамп снова призвал Европу "сделать что-то" с Китаем для окончания войны
19 сентября, 00:21
Трамп снова призвал Европу "сделать что-то" с Китаем для окончания войны

Полина Буянова
Основні тези
  • Трамп призвал Европу и НАТО принять меры в отношении Китая, чтобы заставить его повлиять на Россию для прекращения войны.
  • По словам президента США, Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет и другие рычаги влияния на Россию.

Президент США Дональд Трамп предположил, что если бы Европа предприняла определенные шаги в отношении Китая, то Пекин, возможно, заставил бы Россию прекратить войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

Читайте также Индия и Китай спонсируют войну России против Украины: могут ли санкции Трампа нанести ей смертельный удар

Как Китай может повлиять на войну в Украине?

Дональд Трамп заявил, что если бы в отношении Китая ввели санкции или пошлины, то война, вероятно, могла бы закончиться, поскольку Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет и другие рычаги влияния на Россию.

Президент США отметил, что планирует переговоры с Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября, по TikTok и торговле. По его словам, стороны близки к соглашениям по этим вопросам.

В интервью Трамп также отметил, что отношения с Китаем у него очень хорошие.

Но если Европа сделала бы что-то в отношении Китая, то, я думаю, Китай, возможно, заставил бы Россию закончить войну, 
– добавил политик.

Он отметил, что также "сделал бы что-то подобное".

Но опять же, нельзя допустить, чтобы Европа покупала нефть у России, а от меня требуют возмущаться за то, что Китай покупает нефть у России, 
– подытожил Дональд Трамп.

Трамп сделал ряд заявлений о войне: последние новости

  • По словам Трампа, он надеялся, что самой легкой для урегулирования будет именно война России против Украины. Однако этого не произошло, поэтому американский президент якобы очень разочарован Владимиром Путиным.
     

  • Трамп также заявил, что Вашингтон продает НАТО "много оружия" для Украины, чтобы обеспечить Киев всем необходимым. По его словам, США уже потратили 250 миллиардов долларов на эту войну. 
     

  • Во время пресс-конференции в Великобритании Трамп высказался во время пресс-конференции в Великобритании о перспективах большой войны. Он считает, война в Украине могла привести к Третьей мировой, но сейчас такой угрозы якобы уже нет.