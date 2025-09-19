Президент США Дональд Трамп предположил, что если бы Европа предприняла определенные шаги в отношении Китая, то Пекин, возможно, заставил бы Россию прекратить войну.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Трампа для Fox News.

Как Китай может повлиять на войну в Украине?

Дональд Трамп заявил, что если бы в отношении Китая ввели санкции или пошлины, то война, вероятно, могла бы закончиться, поскольку Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и имеет и другие рычаги влияния на Россию.

Президент США отметил, что планирует переговоры с Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября, по TikTok и торговле. По его словам, стороны близки к соглашениям по этим вопросам.

В интервью Трамп также отметил, что отношения с Китаем у него очень хорошие.

Но если Европа сделала бы что-то в отношении Китая, то, я думаю, Китай, возможно, заставил бы Россию закончить войну,

– добавил политик.

Он отметил, что также "сделал бы что-то подобное".

Но опять же, нельзя допустить, чтобы Европа покупала нефть у России, а от меня требуют возмущаться за то, что Китай покупает нефть у России,

– подытожил Дональд Трамп.

