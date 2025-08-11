15 серпня 2025 року Дональд Трамп та Володимир Путін мали зустрітися на Алясці. Проте нині президент США заявив, що їде у Росію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг Дональда Трампа.

Де буде зустріч Трампа і Путіна?

Так, коментуючи свої плани відправити у Вашингтон Нацгвардію, аби "навести порядок", Дональд Трамп раптово згадав і про зустріч з російським диктатором.

І для мене ніяково стояти тут, знаєте, я збираюся побачитися з Путіним. У п’ятницю (15 серпня – 24 Канал) я їду до Росії,

– сказав він.

Зауважимо, новина про намір Дональда Трампа поїхати у Росію лунають вперше. До цього обидві сторони підтверджували, що саміт президентів відбудеться на Алясці, США. Однією з причин вибору саме такого місця було те, що Сполучені Штати не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Кремль назвав Аляску "цілком логічним" вибором, запросивши Трампа на зустріч у Росії – у Москві або Владивостоці, щоб обговорити економічну взаємодію прикордонних регіонів.