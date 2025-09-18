Трамп 18 вересня провів зустріч із прем'єром Великої Британії Стармером. На ній він заявив, що Путін його "справді підвів".

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі.

Що сказав Трамп про війну та Путіна?

Обговорюючи глобальну дипломатію, Трамп знову заявив, що з моменту повернення до Білого дому він "закінчив 7 війн".

Американський президент додав, що війну в Україні вважав найлегшою для розв'язання. Та через відносини з диктатором Путіним це виявилося складнішим.

Він мене справді підвів... побачимо, чим це закінчиться,

– сказав Трамп.

Він додав, що російський президент вбиває багато людей, а ще більше – втрачає.

"Російські солдати гинуть швидше, ніж українські", – зауважив Трамп.

Насамкінець американський президент висловив сподівання, що війну між Росією та Україною буде завершено і скоро будуть "гарні новини".

Візит Трампа до Великої Британії: що відомо?