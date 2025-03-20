Трамп назвав Росію "дуже цінною землею"

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Росія є "дуже цінною землею", з якою США "повинні мати справу".

Про це Трамп заявив в інтерв'ю виданню Breitbart News, пише 24 Канал.

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Трамп заявив, що Росія є "дуже цінною землею"

В інтерв'ю американському виданню він наголосив, що хоча економічна відкритість США з Росією не є метою або мотивом, щоб розділити Росію з Китаєм, це може бути наслідком цих дій.

Це може бути наслідком, але я думаю, що це добре. Ми повинні мати справу з Росією. Вони мають найбільший шматок землі, більший за Китай,

– заявив президент США.

Крім цього, Трамп пояснив свої слова тим, що у Росії "11 часових поясів".

"Ви можете пролетіти через 11 часових поясів з одного боку в інший. У них дуже цінна земля", – впевнений він.

Трамп нагадав про те, що США укладають угоду з Україною щодо рідкісноземельних копалин, а потім, за його словами, "принаймні можемо сказати, що ми отримали наші гроші назад і можемо щось зробити".