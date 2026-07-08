Трамп заявив, що сьогодні поговорить із Путіним

Дональд Трамп сказав, що незабаром матиме розмову із Володимиром Путіним. Дзвінок відбудеться 8 липня.

Про це президент США заявив під час зустрічі із Володимиром Зеленським в Анкарі, інформує 24 Канал.

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Що відомо про майбутню розмову Путіна і Трампа?

Путін хоче швидко завершити війну, я сьогодні поговорю з ним,

– сказав Трамп.

Американський лідер також зауважив, що багато разів говорив із Путіним телефоном, а із Зеленським – менше. На переконання глави Білого дому, російський диктатор хоче завершити війну.

Окрім того, за словами американського лідера, умови Росії "стають м'якшими", а сама війна виявилася для Москви складнішою, ніж вона очікувала.

Також Дональд Трамп традиційно заявив, що "війни не сталося б, якби він був президентом США".

Нагадаємо, американський лідер спілкувався із Володимиром Путіним телефоном 4 липня. Президенти обговорили війну в Україні, а президент США укотре підтвердив готовність виступати посередником для досягнення швидкого миру.