"Точно не від коронавірусу": Трамп вважає, що іранські перемовники щодо ядерної угоди загинули

Журналістка переповіла заяву Дональда Трампа про те, що іранські посадовці, з якими він вів переговори щодо нової ядерної угоди, загинули під час авіаударів Ізраїлю. Американський лідер іронічно прокоментував їхню смерть.

Про це повідомила кореспондентка CNN Дана Беш, яка мала розмову з президентом США, інформує 24 Канал.

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Трамп заявив про смерть іранських перемовників

Беш передала слова Трампа. Аудіо- чи відеозаписів заяви самого президента США немає.

Люди, з якими я мав справу, – мертві,

– начебто сказав Трамп.

У відповідь на запитання журналістки, чи має він на увазі, що Ізраїль ліквідував саме тих, з ким він проводив переговори, Трамп відповів: "Вони точно не померли від грипу чи коронавірусу".

Імен загиблих Трамп не уточнив.

Нагадаємо, внаслідок ізраїльських ударів по Ірану в ніч на 13 червня загинули кілька високопосадовців. Зокрема, глава штабу збройних сил Мохаммад Багері, командувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі, очільник Повітряно-космічних сил КВІР Амір Алі Хаджизаде та командувач сил надзвичайного командування Хатем-Гулам Алі Рашид.