Трамп планує відвідати секретний брифінг американських розвідувальних служб. Подію проведуть без участі преси, а тема залишається засекреченою.

Зустріч відбудеться в Овальному кабінеті Білого дому 8 жовтня об 11:00 за місцевим засом (18:00 за Києвом). Про це пише 24 Канал із посиланням на календар Білого дому.

Що відомо про попередні брифінги розвідки?

Така секретна нарада відбудеться не вперше — у жовтні це вже друге засідання розвідки для Дональда Трампа.

Деталі попереднього брифінгу, який провели на початку місяця, в адміністрації американського лідера також не розкривали.

Як американська розвідка допомагатиме Україні?

Після звіту розвідки, 2 жовтня, у виданні The Wall Street Journal з'явилась інформація про намір адміністрації Трампа надати Україні розвідувальну інформацію, яка може використовуватись для ударів по енергетиці та критичній інфраструктурі на території Росії.

Також у ЗМІ дедалі частіше говорять про ймовірну передачу Україні далекобійних ракет Томагавк, здатних вражати російські об'єкти. Axios зазначає, що наразі в Білому домі йдуть активні дискусії щодо їх постачання Києву.

Водночас у Вашингтоні немає єдиної позиції. Як зазначило джерело, наближене до українського уряду, у США побоюються можливого виходу ситуації з-під контролю в Україні.

Володимир Зеленський поки не коментує запит до США на постачання далекобійних крилатих ракет, але відомо, що під час поїздки до Нью-Йорка він обговорював це питання із американськими посадовцями.

Удари по території Росії є ключовим чинником перемоги України

Генерал-лейтенант Повітряних сил США у відставці Девід Дептула в ефірі 24 каналу зазначив, що удари по нафтопереробних заводах та об'єктах критичної інфраструктури Росії для України мають стратегічне значення. Адже безпосередньо пов'язані із військовою логістикою. Руйнування російських потужностей створюють дефіцит палива, що значно послаблює інтенсивність бойових операцій.

Також Дептула додав, що Україна наразі переносить війну туди, де Росії найболючіше – в тил. Там зосереджена вся нафтова інфраструктура, експортні доходи та політичні наслідки.

Ударна кампанія України значно послаблює російську армію та зміцнює позицію Києва.

Яких ударів Україна вже завдала по російським об'єктам?