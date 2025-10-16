Укр Рус
Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський
16 жовтня, 17:59
Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Трамп вважає підтримку України та похвалу Володимиру Зеленському найкращим способом помсти Путіну.
  • Взаємини між Зеленським та Трампом покращилися, що було помітно під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні.

Президент США Дональд Трамп вважає, що підтримка України та похвала у бік Володимира Зеленського є найкращими варіантам помсти Володимиру Путіну.

Взаємини між українським та американським президентом набагато покращилися у порівнянні з тим, що було на їхній скандальній зустрічі у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Як змінилися стосунки Зеленського і Трампа?

Politico зауважує, що після невдалої зустрічі лідерів наприкінці лютого було важко уявити гарні стосунки між президентами. Але з часом напруга у взаєминах Володимира Зеленського і Дональда Трампа зменшилася. 

Співрозмовник видання похвалив українського президента за те, що він наполегливо працював над покращенням своїх стосунків з американським лідером та був вкрай обережним у своїх висловлюваннях. 

Наприклад, вже наприкінці вересня під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку, де проходила ювілейна сесія Генасамблеї ООН, були помітні покращення у їхніх взаєминах. 

Нагадують, що після цього президент України повернувся до Києва з позитивними новинами та сигналами, які давали надію на краще, зокрема у стосунках зі Сполученими Штатами та щодо досягнення миру.

Після цього у медіа з'явилася інформація про можливі поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, мовляв, Володимиру Зеленському вдалося попередньо домовитися з цього приводу з Трампом.

Найкращий спосіб помститися Путіну – це похвалити Зеленського – саме так це бачить Трамп, 
– розповіло джерело видання.

На його думку, посилення підтримки України з боку США стане помстою Путіну, який, за словами співрозмовника у сфері зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці демонстрував байдужість до людських життів.

За його словами, масовані атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Дональда Трампа, якому, як зазначається, потрібен був час, "щоб зрозуміти, ким насправді є Путін". 

Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, американського президента розлютило висвітлення серпневого саміту на Алясці в ЗМІ. Тоді переговори між США та російською делегацією називали "тріумфом Путіна".

Як ЗМІ висвітлювали саміт на Алясці?

  • The Washington Post писало, що Дональд Трамп влаштував Володимиру Путіну "героїчний прийом" на Алясці. Однак через кілька годин, під час їхнього спільного виступу, він "був незвично лаконічний і виглядав пригніченим".

  • У CNN писали, що президент США повернувся із саміту із порожніми руками. Чого не скажеш про Володимира Путіна, якого американський президент повернув із дипломатичної ізоляції з неабиякою помпезністю.

  • The Telegraph після переговорів писало, що Путін використовує психологічні маніпуляції, щоб впливати на Дональда Трампа, утримуючи його в переговорах якомога довше, щоб уникнути негативних наслідків для Росії.