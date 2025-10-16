Трамп знайшов найкращий спосіб помститися Путіну: Politico пояснило, до чого тут Зеленський
- Трамп вважає підтримку України та похвалу Володимиру Зеленському найкращим способом помсти Путіну.
- Взаємини між Зеленським та Трампом покращилися, що було помітно під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні.
Президент США Дональд Трамп вважає, що підтримка України та похвала у бік Володимира Зеленського є найкращими варіантам помсти Володимиру Путіну.
Взаємини між українським та американським президентом набагато покращилися у порівнянні з тим, що було на їхній скандальній зустрічі у Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
Як змінилися стосунки Зеленського і Трампа?
Politico зауважує, що після невдалої зустрічі лідерів наприкінці лютого було важко уявити гарні стосунки між президентами. Але з часом напруга у взаєминах Володимира Зеленського і Дональда Трампа зменшилася.
Співрозмовник видання похвалив українського президента за те, що він наполегливо працював над покращенням своїх стосунків з американським лідером та був вкрай обережним у своїх висловлюваннях.
Наприклад, вже наприкінці вересня під час зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Нью-Йорку, де проходила ювілейна сесія Генасамблеї ООН, були помітні покращення у їхніх взаєминах.
Нагадують, що після цього президент України повернувся до Києва з позитивними новинами та сигналами, які давали надію на краще, зокрема у стосунках зі Сполученими Штатами та щодо досягнення миру.
Після цього у медіа з'явилася інформація про можливі поставки Україні американських далекобійних ракет Tomahawk, мовляв, Володимиру Зеленському вдалося попередньо домовитися з цього приводу з Трампом.
Найкращий спосіб помститися Путіну – це похвалити Зеленського – саме так це бачить Трамп,
– розповіло джерело видання.
На його думку, посилення підтримки України з боку США стане помстою Путіну, який, за словами співрозмовника у сфері зовнішньої політики, після зустрічі на Алясці демонстрував байдужість до людських життів.
За його словами, масовані атаки Росії по цивільних об'єктах в Україні значною мірою вплинули на зміну позиції Дональда Трампа, якому, як зазначається, потрібен був час, "щоб зрозуміти, ким насправді є Путін".
Ба більше, згідно з оприлюдненою інформацією, американського президента розлютило висвітлення серпневого саміту на Алясці в ЗМІ. Тоді переговори між США та російською делегацією називали "тріумфом Путіна".
Як ЗМІ висвітлювали саміт на Алясці?
The Washington Post писало, що Дональд Трамп влаштував Володимиру Путіну "героїчний прийом" на Алясці. Однак через кілька годин, під час їхнього спільного виступу, він "був незвично лаконічний і виглядав пригніченим".
У CNN писали, що президент США повернувся із саміту із порожніми руками. Чого не скажеш про Володимира Путіна, якого американський президент повернув із дипломатичної ізоляції з неабиякою помпезністю.
The Telegraph після переговорів писало, що Путін використовує психологічні маніпуляції, щоб впливати на Дональда Трампа, утримуючи його в переговорах якомога довше, щоб уникнути негативних наслідків для Росії.