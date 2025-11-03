Tomahawk для України та ставлення до заморожених активів Росії: нові неоднозначні заяви Трампа
- Дональд Трамп ухилився від відповіді про російські активи, заявивши, що не бере участі у переговорах.
- Трамп також наразі не змінив свою позицію щодо передачі Україні ракет "Томагавк".
Дональд Трамп у неділю, 2 листопада, зробив нові заяви щодо України. Зокрема, у нього поцікавилися про заморожені активи Росії та передачу ракет "Томагавк".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Трампа журналістам на борту президентського літака.
Які нові заяви зробив Трамп?
Журналісти поцікавилися в американського президента, що, на його думку, наразі відбувається з російськими активами і чи збирається він використовувати їх як інструмент переговорів.
Але Трамп ухилився від відповіді.
Я з цим справ не маю. Наскільки я знаю, Європа і Росія ведуть переговори. Я не беру участі у цих переговорах,
– відповів він.
Преса також запитала, чи передадуть США Україні "Томагавки". На що Трамп відповів, що наразі від своєї позиції не відступає.
Я можу змінити своє рішення, але на цей момент я цього не зроблю,
– наголосив він.
Трамп також вважає, що "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.
"Іноді треба дати їм битися. А вони б'ються і б'ються. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України це було важко. Це важко для обох сторін", – підсумував Трамп.
Спілкування Трампа із журналістами: дивіться відео
Що передувало?
ЄС готує "репараційний кредит" для України на суму 140 мільярдів євро із заморожених російських активів у європейських банках, а ще розглядає можливість залучення 25 мільярдів євро з приватних рахунків. Втім, цю пропозицію блокує Бельгія висуває 3 умови.
Наразі у ЄС рішення щодо використання заморожених активів відклали до грудня, але все ж сподіваються розв'язати це питання до кінця року.
Що ж до "Томагавків", то Україні все ще сподівається отримати ці ракети. Нещодавно прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що це питання ще не закрите і Європа веде переговори зі США.
Окрім того, у CNN писали, що Пентагон нібито дозволив Білому дому постачати Україні "Томагавки", але остаточне рішення залежить від Трампа.