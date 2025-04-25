Трамп не вважає Росію перешкодою для припинення вогню

Президент США Дональд Трамп не вважає Росію перешкодою до миру та закінчення війни. Ба більше, американський лідер переконаний, що Москва готова піти на мирну угоду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

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Трамп висловився щодо Росії

Журналісти під час спілкування в Овальному кабінеті поцікавилися у президента США Дональда Трампа, чи вважає він Росію перешкодою для досягнення 30-денного припинення вогню. У відповідь на це американський лідер заявив, що так не вважає. Ба більше, на його думку, Москва, як і Київ "дуже прагне укласти угоду".

Я так не думаю. Я думаю, що вони обидва (Україна і Росія – 24 Канал) хочуть миру прямо зараз. Вони готові щось зробити. Побачимо, що буде. Складно, дуже складно. Але я думаю, що вони обидва дуже прагнуть укласти угоду,

– заявив Трамп.

Крім того, Трамп переконаний, що російський диктатор Владімір Путін дослухається до нього і припинить атаки по території України.

Водночас раніше Трамп заявив, що його "не влаштовують російські удари по Києву". Він також написав у своїй мережі гнівний допис, у якому закликав "Владіміра зупинитись", адже "щотижня гине 5000 солдатів".