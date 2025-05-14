Перша зустріч лідерів країн за 25 років: Трамп поспілкувався з тимчасовим президентом Сирії

Президент США Дональд Трамп зустрівся з тимчасовим очільником Сирії Ахмадом аль-Шараа. Це стало першою такою зустріччю між лідерами двох країн за 25 років.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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Трамп зустрівся з тимчасовим президентом Сирії

Їхня зустріч відбулася на полях зустрічі Трампа з лідерами Ради співробітництва арабських держав Перської затоки. Вона є важливою подією для Сирії, яка все ще адаптується до життя після понад 50-річного правління родини Асадів.

"Люди по всій Сирії вітали на вулицях та запускали феєрверки у вівторок увечері, сподіваючись, що їхня країна, заблокована для кредитних карток та глобальних фінансів, зможе знову приєднатися до світової економіки, коли їй найбільше потрібні інвестиції", – описують ситуацію в The Washington Post.

У виданні вказують, що це також примітно, враховуючи, що аль-Шараа, під військовим псевдонімом Абу Мохаммед аль-Голані, мав зв'язки з Аль-Каїдою та приєднався до повстанців, які боролися проти військ США в Іраку, перш ніж вступити у сирійську війну. Вказується, що він навіть був ув'язнений американськими військами в Іраку протягом кількох років.

Також зустріч є примітною, оскільки глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху звернувся до Трампа з проханням не скасовувати санкції проти Сирії. За словами чиновника з Ізраїлю, який побажав залишитися анонімним, це прохання пролунало під час візиту Нетаньяху до Вашингтона минулого місяця.

У вівторок, 13 травня, американський президент оголосив про зустріч, заявивши, що США також планують скасувати економічні санкції проти Сирії.

Зустріч Трампа та аль-Шараа в середу відбулася за зачиненими дверима, і журналістам не дозволили бути присутніми.

Як пише турецьке державне агентство Anadolu, лідер Туреччини Ердоган приєднався до зустрічі між Трампом, кронпринцем Мухаммедом ібн Салманом та аль-Шараа через відеоконференцію.

Невдовзі Білий дім заявив, що зустріч тривала трохи більше 30 хвилин.

Раніше Трамп заявив, що хоче дати Сирії, яка переживає понад десятиліття жорстокої громадянської війни, "шанс на мир" під керівництвом угруповання аль-Шараа.

Аль-Шараа був призначений тимчасовим президентом Сирії у січні, через місяць після наступу повстанських угруповань, які штурмом взяли Дамаск, поклавши край 54-річному правлінню родини Асадів.