Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Трамп встретился с временным президентом Сирии

Их встреча состоялась на полях встречи Трампа с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Она является важным событием для Сирии, которая все еще адаптируется к жизни после более 50-летнего правления семьи Асадов.

"Люди по всей Сирии приветствовали на улицах и запускали фейерверки во вторник вечером, надеясь, что их страна, заблокирована для кредитных карт и глобальных финансов, сможет снова присоединиться к мировой экономике, когда ей больше всего нужны инвестиции", – описывают ситуацию в The Washington Post.

В издании указывают, что это также примечательно, учитывая, что аль-Шараа, под военным псевдонимом Абу Мохаммед аль-Голани, имел связи с Аль-Каидой и присоединился к повстанцам, которые боролись против войск США в Ираке, прежде чем вступить в сирийскую войну. Указывается, что он даже был заключён американскими войсками в Ираке в течение нескольких лет.

Также встреча является примечательной, поскольку глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху обратился к Трампу с просьбой не отменять санкции против Сирии. По словам чиновника из Израиля, пожелавшего остаться анонимным, эта просьба прозвучала во время визита Нетаньяху в Вашингтон в прошлом месяце.

Во вторник, 13 мая, американский президент объявил о встрече, заявив, что США также планируют отменить экономические санкции против Сирии.

Встреча Трампа и аль-Шараа в среду состоялась за закрытыми дверями, и журналистам не разрешили присутствовать.

Как пишет турецкое государственное агентство Anadolu, лидер Турции Эрдоган присоединился к встрече между Трампом, кронпринцем Мухаммедом ибн Салманом и аль-Шараа через видеоконференцию.

Вскоре Белый дом заявил, что встреча длилась чуть более 30 минут.

Ранее Трамп заявил, что хочет дать Сирии, которая переживает более десятилетия жестокой гражданской войны, "шанс на мир" под руководством группировки аль-Шараа.

Аль-Шараа был назначен временным президентом Сирии в январе, через месяц после наступления повстанческих группировок, которые штурмом взяли Дамаск, положив конец 54-летнему правлению семьи Асадов.