Трамп звинуватив Байдена і Зеленського у війні Росії з Україною

Дональд Трамп 14 квітня видав чергову цинічну заяву щодо України. Цього разу американський президент звинуватив у війні Зеленського і Байдена.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланнями на допис Дональда Трампа в Truth Social.

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Що відомо про нову заяву Трампа про Україну

Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна є "війною Байдена", а не його. Мовляв, протягом 4 років попереднього терміну він не мав проблем з запобіганням конфлікту, а Путін його поважав.

Далі Трамп капсом написав: "Я не маю жодного стосунку до цієї війни, але старанно працюю, щоб зупинити смерть і руйнування"

Якби вибори 2020 року не були вкрадені, ця жахлива війна ніколи не розпочалася б. Президент Зеленський і брехливий Байден абсолютно погано впоралися, дозволивши цьому статися,

– додав він.

Трамп зазначив, що "було багато способів запобігти її початку", зазначивши, що це потрібно швидко закінчити – маючи на увазі війну.

Зауважимо, днями The Telegraph випустив матеріал, у якому стверджує, що Трамп своїми діями лише продовжує війну в Україні. Аналітики припускають, що президент США, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з Путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона має для України.