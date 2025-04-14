Трамп звинуватив Байдена і Зеленського у війні Росії з Україною
- Дональд Трамп звинуватив президента Зеленського та Джо Байдена у початку війни Росії з Україною.
- Трамп заявив, що під час його президентства не було проблем з запобіганням конфлікту, і що він намагається зупинити війну.
- Він додав, що якби вибори 2020 року "не були вкрадені", ця війна ніколи не розпочалася б.
Дональд Трамп 14 квітня видав чергову цинічну заяву щодо України. Цього разу американський президент звинуватив у війні Зеленського і Байдена.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланнями на допис Дональда Трампа в Truth Social.
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Що відомо про нову заяву Трампа про Україну
Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна є "війною Байдена", а не його. Мовляв, протягом 4 років попереднього терміну він не мав проблем з запобіганням конфлікту, а Путін його поважав.
Далі Трамп капсом написав: "Я не маю жодного стосунку до цієї війни, але старанно працюю, щоб зупинити смерть і руйнування"
Якби вибори 2020 року не були вкрадені, ця жахлива війна ніколи не розпочалася б. Президент Зеленський і брехливий Байден абсолютно погано впоралися, дозволивши цьому статися,
– додав він.
Трамп зазначив, що "було багато способів запобігти її початку", зазначивши, що це потрібно швидко закінчити – маючи на увазі війну.
Зауважимо, днями The Telegraph випустив матеріал, у якому стверджує, що Трамп своїми діями лише продовжує війну в Україні. Аналітики припускають, що президент США, схоже, більше стурбований укладенням будь-якої угоди з Путіним, ніж тим, яким може бути конкретний зміст цієї угоди або які наслідки вона має для України.