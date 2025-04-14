Про це повідомляє 24 Канал з посиланнями на допис Дональда Трампа в Truth Social.

Дональд Трамп заявив, що російсько-українська війна, а "війною Байдена", а не його. Мовляв, протягом 4 років попереднього терміну він не мав проблем з запобіганням конфлікту, а Путін його поважав.

Далі Трамп капсом написав: "Я не маю жодного стосунку до цієї війни, але старанно працюю, щоб зупинити смерть і руйнування"

Якби вибори 2020 року не були вкрадені, ця жахлива війна ніколи не розпочалася б. Президент Зеленський і брехливий Байден абсолютно погано впоралися, дозволивши цьому статися,

– додав він.

Трамп зазначив, що "було багато способів запобігти її початку".