Одна з поступок, – Сікорський про відмову США від участі у створенні трибуналу для Путіна

США призупинили свою участь у процесі створення трибуналу щодо злочину агресії проти України. Цей крок – одна з поступок, які нова американська адміністрація робить для Владіміра Путіна.

Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає 24 Канал із посиланням на "Європейську правду". Політик спілкувався з журналістами у Варшаві після неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС.

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Що заявив Сікорський

Очільник польського МЗС назвав відмову США взяти участь у створенні трибуналу з покарання Путіна однією з близько 10 американських поступок для Кремля.

Він також наголосив, що "не побачив жодної поступки з боку Путіна" натомість.

Сподіваюся, що президент Трамп, будучи настільки відомим як перемовний, зробить правильний висновок і почне заохочувати Путіна стати більш розсудливим – як через тиск, так і через негативні стимули,

– наголосив Сікорський.

До слова, раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила про "остаточне політичне схвалення" трибуналу для Путіна. Для цього міністри закордонних справ ЄС у п'ятницю, 9 травня, відвідають Україну.