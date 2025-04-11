Тривали понад 4 години: Путін і Віткофф завершили перемовини в Петербурзі
- Перемовини між Путіним і спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі тривали понад чотири години.
- Темою переговорів були аспекти українського урегулювання, але конкретні деталі результатів не розкриті.
Перемовини між Путіним та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі тривали понад чотири години. Зустріч відбулася у Президентській бібліотеці імені Бориса Єльцина за участю ключових представників російської влади.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Темою переговорів стали аспекти українського урегулювання, наголосив Кремль.
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Путін та Віткофф завершили зустріч у Петербурзі
Перемовини між Владіміром Путіним та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі тривали більше чотирьох годин. Зустріч відбулася у Президентській бібліотеці імені Бориса Єльцина за участю ключових представників російської влади, серед яких помічник президента РФ Юрій Ушаков та спеціальний представник з інвестиційно-економічного співробітництва Кіріл Дмитрієв.
Після завершення зустрічі російські ЗМІ зафіксували, як кортеж покидає місце проведення перемовин.
Кремль розкрив тему переговорів / Фото російських ЗМІ
Кремль підтвердив завершення переговорів між президентом Росії та спецпосланцем США, проте не розкрив конкретних деталей щодо результатів обговорень. До зустрічі з Путіним Віткофф провів окремі переговори з Дмитрієвим, що свідчить про важливість економічної складової в обговореннях.