Тривали понад 4 години: Путін і Віткофф завершили перемовини в Петербурзі

Перемовини між Путіним та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі тривали понад чотири години. Зустріч відбулася у Президентській бібліотеці імені Бориса Єльцина за участю ключових представників російської влади.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Темою переговорів стали аспекти українського урегулювання, наголосив Кремль.

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Путін та Віткофф завершили зустріч у Петербурзі

Перемовини між Владіміром Путіним та спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Санкт-Петербурзі тривали більше чотирьох годин. Зустріч відбулася у Президентській бібліотеці імені Бориса Єльцина за участю ключових представників російської влади, серед яких помічник президента РФ Юрій Ушаков та спеціальний представник з інвестиційно-економічного співробітництва Кіріл Дмитрієв.

Після завершення зустрічі російські ЗМІ зафіксували, як кортеж покидає місце проведення перемовин.

Кремль розкрив тему переговорів / Фото російських ЗМІ

Кремль підтвердив завершення переговорів між президентом Росії та спецпосланцем США, проте не розкрив конкретних деталей щодо результатів обговорень. До зустрічі з Путіним Віткофф провів окремі переговори з Дмитрієвим, що свідчить про важливість економічної складової в обговореннях.