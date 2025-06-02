Рафал Тшасковський звернувся до громадян і привітав Навроцького з перемогою

Кандидат в президенти Польщі Рафал Тшасковський уперше з дня виборів звернувся до людей. Він подякував своїм виборцям за голоси та привітав з перемогою Кароля Навроцького.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Тшасковського в Х.

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Тшасковський підсумував участь у виборах

Так Рафал Тшасковський наголосив, що на виборах він боровся за можливість побудувати сильну, безпечну, чесну та чуйну Польщу. Він хотів побудувати країну, де кожен зможе реалізувати свої цілі та прагнення.

Дякую всім, хто проголосував за таку Польщу,

– написав Тшасковський, звертаючись до своїх виборців.

Кандидат в президенти та чинний мер Варшави відзначив також громадян, які виходили на мітинги та говорили йому добрі слова. Рафал Тшасковський у своєму пості подякував за неймовірну підтримку та за те, що люди повірили в нього.

Мені шкода, що мені не вдалося переконати більшість громадян у моєму баченні Польщі. Мені шкода, що ми не перемогли разом. Вітаємо Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах. Ця перемога – це зобов'язання, особливо у такі складні часи. Особливо з таким близьким результатом. Будь ласка, пам'ятайте це,

– зазначив Тшасковський.

Кароль Навроцький дійсно переміг свого опонента з невеликим відривом. Він отримав 50,89% голосів, тоді як Рафала Тшасковського підтримали отримав 49,11% виборців. У понеділок, 2 червня, Центральна виборча комісія офіційно оголосила Навроцького переможцем президентських виборів.