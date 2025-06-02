Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Тшасковского в Х.

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Тшасковский подытожил участие в выборах

Так Рафал Тшасковский отметил, что на выборах он боролся за возможность построить сильную, безопасную, честную и отзывчивую Польшу. Он хотел построить страну, где каждый сможет реализовать свои цели и стремления.

Спасибо всем, кто проголосовал за такую Польшу,

– написал Тшасковский, обращаясь к своим избирателям.

Кандидат в президенты и действующий мэр Варшавы отметил также граждан, которые выходили на митинги и говорили ему добрые слова. Рафал Тшасковский в своем посте поблагодарил за невероятную поддержку и за то, что люди поверили в него.

Мне жаль, что мне не удалось убедить большинство граждан в моем видении Польши. Мне жаль, что мы не победили вместе. Поздравляем Кароля Навроцкого с победой на президентских выборах. Эта победа – это обязательство, особенно в такие сложные времена. Особенно с таким близким результатом. Пожалуйста, помните это,

– отметил Тшасковский.

Кароль Навроцкий действительно победил своего оппонента с небольшим отрывом. Он получил 50,89% голосов, тогда как Рафала Тшасковского поддержали получил 49,11% избирателей. В понедельник, 2 июня, Центральная избирательная комиссия официально объявила Навроцкого победителем президентских выборов.