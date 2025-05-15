Ердоган готовий прийняти Зеленського і Путіна для прямих переговорів

Туреччина готова прийняти українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна для проведення прямих переговорів.

Відповідну заяву у четвер, 15 травня, зробив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його канцелярію у соцмережі Х.

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Що заявив Ердоган

Згідно з оприлюдненою інформацією, Реджеп Ердоган обговорив з Володимиром Зеленським двосторонні та регіональні питання, зокрема розмова стосувалася питання закінчення війни між Україною і Росією.

Турецький президент наголосив, що наразі перебіг російсько-української війни потребує вирішення шляхом прямих переговорів. Водночас досягнення згоди по мінімальних спільних позиціях має критично важливе значення.

За його словами, зараз досягнуто історичної можливості для початку переговорів між обома сторонами. Реджеп Ердоган також зазначив, що він рішуче підтримує переговори як на технічному рівні, так і на рівні лідерів.

Глава держави наголосив на важливості збереження каналів діалогу між Україною та Росією задля якнайшвидшого встановлення миру та висловив готовність прийняти у себе лідерів обох країн, коли вони будуть до цього готові,

– ідеться у повідомленні канцелярії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Туреччини 15 травня для зустрічі з Реджепом Ердоганом, щоб обговорити можливість прямих переговорів між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбулася в президентському комплексі в Анкарі.