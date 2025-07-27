Схоже на операцію "Павутина": Туреччина показала нові незвичні ракетні установки

Туреччина презентувала нову мобільну ракетну систему, замасковану під звичайні вантажні контейнери. Її показали на оборонній виставці IDEF 2025 у Стамбулі.

Ця система здатна запускати до шести ракет Kara Atmaca (ATMACA-UM), кожна з яких уражає цілі на відстані понад 400 кілометрів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Що відомо про ці ракетні установки?

Зазначається, що ці пускові установки інтегруються у стандартні вантажні контейнери довжиною 6 або 12 метрів, які зовнішньо не вирізняються з-поміж звичайного цивільного вантажу. Такий формат забезпечує високий рівень маскування.

Це дає приховано переміщати озброєння наземним, залізничним або морським транспортом. Систему легко адаптувати для застосування як на суходолі, так і на воді, зокрема для оборони портів, прибережних територій чи ключових шляхів.

Вищезгадана ATMACA-UM є крилатою ракетою, яка оснащена інерціальною та GPS-навігацією, здатна нести осколково-фугасну бойову частину. Повідомляється, що її створено для точного ураження наземних і морських цілей.

Встановлення бойових систем у стандартні контейнери дозволяє обійтися без звичних шахт або спеціалізованих пускових платформ. Це збільшує ефект несподіванки, оптимізує логістику та суттєво ускладнює противнику виявлення озброєння.

Зацікавленість світу до такого формату озброєння зростає, бо його результативність уже підтверджено, зокрема в межах операції "Павутина". Аналітики розглядають ці рішення як ефективний компонент асиметричної стратегії.

Контейнерні пускові системи, здатні "зливатися" з цивільною інфраструктурою, стають важливою частиною сучасного воєнного планування, особливо в умовах непередбачуваних конфліктів та бойових дій у "сірій зоні".