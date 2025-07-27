Эта система способна запускать до шести ракет Kara Atmaca (ATMACA-UM), каждая из которых поражает цели на расстоянии более 400 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.

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Что известно об этих ракетных установках?

Отмечается, что эти пусковые установки интегрируются в стандартные грузовые контейнеры длиной 6 или 12 метров, которые внешне не отличаются от обычного гражданского груза. Такой формат обеспечивает высокий уровень маскировки.

Это дает скрыто перемещать вооружение наземным, железнодорожным или морским транспортом. Систему легко адаптировать для применения как на суше, так и на воде, в частности для обороны портов, прибрежных территорий или ключевых путей.

Вышеупомянутая ATMACA-UM является крылатой ракетой, которая оснащена инерциальной и GPS-навигацией, способна нести осколочно-фугасную боевую часть. Сообщается, что она создана для точного поражения наземных и морских целей.

Установка боевых систем в стандартные контейнеры позволяет обойтись без привычных шахт или специализированных пусковых платформ. Это увеличивает эффект неожиданности, оптимизирует логистику и существенно усложняет противнику обнаружение вооружения.

Заинтересованность мира к такому формату вооружения растет, потому что его результативность уже подтверждена, в частности в рамках операции "Паутина". Аналитики рассматривают эти решения как эффективный компонент асимметричной стратегии.

Контейнерные пусковые системы, способны "сливаться" с гражданской инфраструктурой, становятся важной частью современного военного планирования, особенно в условиях непредсказуемых конфликтов и боевых действий в "серой зоне".