США втрачають вплив: на Близькому Сході формується нове об’єднання проти Ірану

Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан підписали спільну угоду, що об'єднала сунітські мусульманські держави – союзників США. Ця подія відбулась на тлі загострення конфлікту Вашингтона з Тегераном. Об'єднання є дуже важливим кроком у контексті сьогоднішньої складної ситуації на Близькому Сході.

Про це у розмові з 24 Каналом зауважив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, пояснивши, що стало причиною створення цього союзу. Також він підкреслив, які можливі наслідки об'єднання ключових держав регіону.

Проти якої країни спрямований новий союз на Близькому Сході?

Леонов пояснив, що послаблення позицій США на Близькому Сході мало обов’язково призвести до створення як мінімум паралельних структур безпеки. І Сполученим Штатам доведеться з ними рахуватися.

Політолог припустив, де може виникнути новий оборонний союз: дивіться відео

Раніше вже діяла фактично угода про оборонний союз між Пакистаном і Саудівською Аравією. Коли Іран почав бити по своїх сусідах, Пакистан попередив його, що цього робити не варто, і відправив кораблі та військових до Саудівської Аравії. Після цього, як нагадав він, Іран не бив по території Саудівської Аравії, а вдарив по інших сусідах.

Угода між Туреччиною, Саудівською Аравією та Пакистаном – це фактично прообраз сунітського військового союзу. Приєднання Туреччини прогнозувалося, але зараз можна говорити, що це об’єднання насамперед спрямоване проти Ірану. І вочевидь воно здатне стримати Іран, а можливо навіть розблокувати Ормузьку протоку, бо Іран має пам’ятати, з якими країнами він межує,

– підкреслив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Також, на його думку, військовий супровід Пакистану та Туреччини через Ормузьку протоку може зняти значну частину питань.

Наступним кроком може стати те, що до цього союзу приєднаються інші країни Перської затоки. Тоді це буде вже новий кістяк безпекової структури на Близькому Сході,

– відзначив Олександр Леонов.

Він припустив, що цілком можливо, що за схожим принципом виникне новий паралельний НАТО оборонний союз і на території Європи.

Зазначимо, що у Reuters прокоментували спільну угоду про оборону Саудівської Аравії, Пакистану і Туреччини, які об'єдналися після обстрілів Іраном країн Перської затоки, що експортують нафту. Цей договір передбачає, що збройний напад на будь-яку з цих трьох держав розглядатиметься як напад на всі. І саме ця угода має посилити колективне стримування проти будь-яких агресивних дій.

Водночас, як пише видання, в угоді не вказані зобов’язання країн та немає ясності щодо того, чи матимуть ці держави певні зобов’язання щодо конкретних військових дій на захист одна одної.